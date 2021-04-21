İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Korona virüs pandemisi nedeniyle İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar bir süredir gerçekleştirilmiyordu. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, otoritelerce alınan kararla birlikte belirtilen ülkelerden Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.

"İNGİLTERE VE DANİMARKA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR AÇILIYOR"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN'DAN GELECEK YOLCULARA KARANTİNA UYGULAMASI

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan'dan itibaren Hindistan'dan Türkiye'ye gelecek yolcular için de negatif PCR testinin yanı sıra, valiliklerin belirlediği yerlerde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararının alındığı öğrenildi. Tedbir, son 10 gün içerisinde Hindistan'a bulunmuş tüm yolcular için uygulanacak.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 23:10:38. #1.14#

title