İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate kimdir? Gareth Southgate kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Euro 2020'de yarı final maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarınki maç İngiltere-Danimarka arasında oynanacak. Maç başlamadan önce merak edilen konular arasında İngiltere'nin teknik direktörü kimdir merak edildi. Peki, İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımları yönetti? Detaylar haberimizde...

Gareth Southgate'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Gareth Southgate kimdir, kaç yaşında, nereli? Gareth Southgate aldığı kupa sayısı kaç? Gareth Southgate Türkiye'de takım çalıştırdı mı? Gareth Southgate ile ilgili detaylı bilgiler yazımızda...

İNGİLTERE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate 'dir.

GARETH SOUTHGATE KİMDİR?

Gareth Southgate (d. 3 Eylül 1970; Watford, İngiltere), İngiliz futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, İngiltere millî takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Gareth Southgate doğum tarihi : 3 Eylül 1970

Gareth Southgate kaç yaşında : 50 yaşında

Gareth Southgate nereli : İngiltere

Gareth Southgate mesleği ne : Teknik direktör (Eski futbolcu)

Profesyonel futbol hayatına 1988'de Crystal Palace'ta başladı. 1993-94 sezonunda Division One şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 1995'te Aston Villa'ya transfer oldu. Lig Kupası ve UEFA Intertoto Kupası şampiyonluğu yaşadığı kulüpten 2001'de ayrılarak Middlesbrough ile anlaştı. Burada da bir Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2006'da futbolculuk kariyerini sonlandırırken, Middlesbrough teknik direktörlüğüne getirildi. Burada yaklaşık 2,5 sezon görev aldıktan sonra 2009'da kulüpten ayrıldı.

İngiltere formasıyla toplamda 57 maça çıkan ve iki gol kaydeden Southgate, ülkesini 1996 ve 2000 Avrupa futbol şampiyonaları ile 1998 ve 2002 dünya kupalarında temsil etti.

GARETH SOUTHGATE KARİYERİ

Kulüp Kariyeri

Crystal Palace

Southgate, futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında, orta saha mevkiinde başladı. 1988'de profesyonel oldu. Takım kaptanlığına kadar yükseldi ve 1994'te kazanılan Division One şampiyonluğunda pay sahibi oldu. 1994-95 sezonunda takımın Premier League'den düşmesi üzerine 2,5 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Dört sezondan fazla formasını giydiği takımda 152 lig maçına çıkan Southgate, 15 gol kaydetmeyi başardı.

Aston Villa

Aston Villa'da, teknik direktör Brian Little tarafından defansın ortasında görev almaya başladı. Takımdaki ilk sezonunda Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1998-99 sezonundaki lig maçlarının tamamında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. 2000'de, FA Cup'ta finale kadar ulaşsa da finalde Chelsa'ye kaybeden takım ikincilikle yetindi. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan hemen öncesinde ise iyi bir kariyere sahip olmak istediğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Dönemin teknik direktörü John Gregory, Southgate'in kaptanlık görevini sürdürmesine izin verse de bir yıl sonra, 2001'de kulüpten ayrıldı.

Middlesbrough

Villa'dan daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılsa da hemen hemen aynı seviyedeki Middlesbrough'ya transfer oldu. Kısa zamanda kadroda kendine yer buldu ve ilk sezonunda 37 lig maçına çıkarken, sezon sonunda kulüp taraftarları tarafından Yılın Oyuncusu seçildi.

2002-03 sezonu başında, Paul Ince'in takımdan ayrılmasıyla kaptanlığa yükseldi. Şubat 2004'te Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak büyük bir kupayı kaldıran ilk Middlesbrough kaptanı oldu. Kupada gelen bu başarıdan kısa bir süre sonra ise diz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.

Ocak 2004'te, Manchester United oyuncusu Rio Ferdinand'ın doping testine katılmaması sonucunda basında United'a transfer olacağı yönünde haberler yer aldı. Fakat takımda kaldı ve kırmızı-beyaz formayı giymeye devam etti. Kariyerinin son maçına 10 Mayıs 2006'da, Sevilla ile oynanan ve İngiltere ekibinin 4-0 kaybettiği 2006 UEFA Kupası Finali'nde çıktı. 2006'da takımın teknik direktörlüğüne getirildi ve ilk sezonunda oyuncu-teknik direktör olarak görev alsa da hiçbir maçta kadroda yer almadı.

Milli Takım Kariyeri:

Southgate; İngiltere formasıyla ilk maçına Aralık 1995'teki Portekiz karşısında çıktı. Sonradan, teknik direktör Terry Venables tarafından, ülkesinde düzenlenen 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Takımının turnuvadaki tüm maçlarında forma giydi ve yarı finale yükselmesinde pay sahibi oldu. Fakat normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan ve kazananı seri penaltı vuruşlarının belirlediği yarı finaldeki Almanya mücadelesinde kullandığı penaltı atışını, Alman kaleci Andreas Köpke'nin kurtarması üzerine İngiltere kupaya veda etti. Sonraları ise İngiliz müzik grubu The Business tarafından bu olaydan esinlenilerek "Southgate (Euro '96)" şarkısı yazıldı.

Ülkesini 1998 ve 2002 dünya kupaları ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti. Toplamda ise 57 kez millî olan Southgate, iki de gol kaydetti.

Teknik Direktörlük Kariyeri:

Southgate, Haziran 2006'da teknik direktör Steve McClaren'ın yerine Middlesbrough'nun başına geçti. Yeni görevinin ardından üst düzey takımları çalıştırması için gerekli olan UEFA Pro Lisans'a sahip olmadığı yönünde tartışmalar baş gösterdi. Teknik direktör olarak görev yapmasına izin verilse de Kasım 2006'da Middlesbrough, Southgate'in son zamanlarda millî maça çıktığından antrenörlük kurslarına katılma fırsatı elde edemediğini belirtti.

Takımdaki ilk sezonunda Premier League'de mücadele eden Middlesbrough, ligi 12. sırada tamamladı. 2007-08 sezonu başında takımın ligden düşme ihtimalinin yüksek olması yönünde birtakım eleştirilere maruz kalsa da ligi 13. sırada bitirdi. Mayıs 2008'de Manchester City karşısında alınan 8-1'lik galibiyetle teknik direktörlük kariyerinin en farklı galibiyetini elde etti. Southgate, Ağustos 2008'de Premier League Ayın Teknik Direktörü seçilerek, Ocak 2001'de bu ödülü kazanan Terry Venables'ın ardından bu başarıya erişen ilk Middlesbrough teknik direktörü oldu.

Kasım 2008'deki Aston Villa deplasmanında alınan galibiyetle birlikte sekizinci sıraya kadar yükselen takım, bu maçın sonrasında oynanan 14 lig maçında galibiyetle tanışamadı. 28 Şubat 2009'da Liverpool karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle bu galibiyetsizlik serisi sona erdi. 21 Mart 2009'da Stoke City deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından takım taraftarları, son 18 maçta sadece bir galibiyet alınmasından ötürü Southgate'in istifasını istedi. 24 Mart 2009'da kulüp başkanı Steve Gibson, Southgate'e güven oyu vererek işinin garanti altında olduğunu belirtti.

Mayıs 2009'da, kötü geçen bir sezonun ardından ligi 19. olarak tamamlayan Middlesbrough, EFL Championship'e düştü. Yaşanan bu başarısızlığın ardından Southgate,Premier League'e geri dönme konusunda çok istekli olduğunu belirtirken, ertesi sezon küme yükseleceğine dair yemin etti. 20 Ekim 2009'da, Derby County karşısında alınan galibiyetten iki saatten az bir süre sonra Southgate, ligde dördüncü sırada bulunan Middlesbrough'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı.