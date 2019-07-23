İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu

Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Boris Johnson oldu. Başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May'in ardından Muhafazakar Parti tarafından liderlik koltuğuna oturması için seçilen Johnson İngiltere'yi Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkaracak olan Brexit'in baş mimarlarından biri.

Ülkesini ekim ayının sonunda anlaşmasız dahi olsa AB'den çıkarmayı hedeflediğini belirten Johnson yeni bir anlaşma için Brüksel ile tekrar müzakere masasına oturmak istiyor. Euronews.com'da Görüntüle