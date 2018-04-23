İngiltere'den Türkiye'ye Tatil Rezervasyonları Yüzde 84 Arttı

Thomas Cook Genel Müdürü Mottershead, "Şu ana kadar kadar yaz için yapılan rezervasyonlarda Türkiye üstünlüğü göze çarpan destinasyon. Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkate değer bir artış görüyoruz.

İngiltere'den Türkiye'ye Tatil Rezervasyonları Yüzde 84 Arttı

Thomas Cook Genel Müdürü Mottershead, "Şu ana kadar kadar yaz için yapılan rezervasyonlarda Türkiye üstünlüğü göze çarpan destinasyon. Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkate değer bir artış görüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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