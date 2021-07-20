İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 558 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 558 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 558 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 558 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 519 bin 602'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 46 bin 558 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 519 bin 602'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 bin 558 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 519 bin 602'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 96 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 823'e yükseldi. Ülkede, 24 Mart'ta 98 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 670 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 349 bin 709 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 143 bin 560 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 36 milyon 243 bin 287 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 88'inin aşılandığı, yüzde 68.8'ine ise aşının her iki dozunun aldığı aktarıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ COVİD-19 NEDENİYLE OKULA GİDEMEDİ

İngiltere'de geçtiğimiz hafta içinde 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19 nedeniyle okula gidemediği açıklandı. Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi verilere göre, geçen hafta öğrencilerin yüzde 14,3'üne karşılık gelen 1 milyondan fazla çocuğun korona virüs nedeniyle okula gitmediği belirtildi.

İngiltere'de 8 Mart'ta okulların yeniden açılmasından bu yana, Covid-19'a bağlı öğrenci devamsızlığının rekor sayıya ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, 19 Temmuz'dan itibaren ülkedeki kısıtlamalar büyük ölçüde sona ermişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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