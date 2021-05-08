ING Türkiye 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

ING Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,56 olarak gerçekleşen ING Türkiye, bu dönemde 42,1 milyar TL'si nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 50,2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

ING Türkiye, 2021 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 71,5 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 23,56 seviyesinde gerçekleşti. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 9,7 milyar TL olan ve toplam mevduatları 45 milyar TL'ye ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı kredi desteği de 42,1 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 50,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Dijitalleşme yolculuğumuzda sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz"

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Pandeminin sağlık, sosyal hayat ve ekonomi alanlarında zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği 2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı sağlıklı ve güvenli tutmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte, ekonomik anlamda müşterilerimize destek oluyor ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Banka olarak, finansal sonuçlarımız kadar dijitalleşme yolculuğumuzda da sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak. Bu hedefin müşterilerimize en kolay ve fark oluşturan çözümü en güvenli şekilde sunmakla mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu"

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Gökgöz, "Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyor, bunu yaparken de onların ihtiyaç duydukları anlarda yanında olmayı taahhüt ediyoruz. Bu stratejimizi de müşterilerimize yeni marka yolumuz "Sen Hayatını Yaşa" ile anlatıyoruz" dedi. Bu dönemde aynı zamanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye aldıklarını belirten Gökgöz "Yeni ürün ve hizmetleri tasarlarken müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçladık. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getirdik. Buna ek olarak, bankacılık sektöründe dijitalleşme yolunda çok önemli değişiklikleri beraberinde getireceğine inandığımız uzaktan müşteri edinimi uygulamasını da başlattık" şeklinde konuştu.

Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde çalışmalarını sürdüren banka, tasarruf odaklı Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile müşterilerine nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödeme imkanı sağlıyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefleyen banka, hayata geçirdiği Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile müşterilerine Turuncu Ekstra programı kapsamında nakit iadeyle faydalanabilecekleri özel faiz oranları sundu.

Dijital Öğretmenler projesi ile bin öğretmen daha dijital beceriler edinecek

ING Türkiye'nin dijital dönüşümü destekleme hedefiyle, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesinin ilk eğitim dönemi bin öğretmen ile tamamlandı. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul - ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen projenin yeni eğitim dönemi ise 15 ilden bin öğretmen ile Mart ayında başladı. Dijital Öğretmenler projesi aynı zamanda, uluslararası Global Business Excellence Awards'ta "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti" ödülleri ile Türkiye'de PSM Awards 2020 Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı