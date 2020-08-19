İnegöl Mobilya Fuarı, 5-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Mobilya Fuarı'nın 5-10 Ekim'de yapılması kararlaştırıldıİnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yazılı açıklamasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kapalı alanlardaki fuarların 1 Eylül itibarıyla...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Mobilya Fuarı'nın 5-10 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yazılı açıklamasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kapalı alanlardaki fuarların 1 Eylül itibarıyla tedbirlerin alınması şartıyla yapılabileceğini açıkladığını hatırlattı.

İnegöl Mobilya Fuarı'nın 5-10 Ekim'de gerçekleştirileceğini, fuarla ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Yeni normal sürece girilmesiyle İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili gerekli çalışmalara yeniden başladık. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün yaptığı açıklamalarla da fuarın önünde bir engel kalmamış oldu. Bizler de fuarda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri ile gerekli tüm önlemleri alarak kamu sağlığının korunmasına öncelik vereceğiz. Ziyaretçi ve görevliler, HES kodu sorgulaması yapılarak, fuar alanına girebilecek. Tüm misafirlerimizi, mobilyanın kalbi İnegöl'e davet ediyorum."

Kaynak: AA