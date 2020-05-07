İnegöl'de hedef 1 milyon maske
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İnegöl'de hedef 1 milyon maske

İnegöl'de hedef 1 milyon maske
07.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:49

Seri maske üretimini sürdüren ve bugüne kadar 400 bin maske üreterek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan İnegöl Belediyesi'nde yeni hedef 1 milyon maske üretmek.

Seri maske üretimini sürdüren ve bugüne kadar 400 bin maske üreterek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan İnegöl Belediyesi'nde yeni hedef 1 milyon maske üretmek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'deki etkileri de sürüyor. 10 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gerekli tedbirleri alıp bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maske için de İNESMEK organizasyonuyla üretime başlayan İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacını karşılamak için alınan makineyle geçtiğimiz haftalarda seri üretime başlamıştı. Şuan günlük 20 bin maske üretim kapasitesine sahip olan İnegöl Belediyesi, toplamda 400 bin maske üreterek ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırdı.

400 bin maske dağıtıldı

Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmi daireler ve toplu kullanım alanlarında vatandaşlara dağıtılan maskelerle birlikte ayrıca mahalle muhtarlarına da belirli aralıklarla maske dağıtımları yapılarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Bugüne kadar 400 bin maske üretilerek dağıtımı yapıldı. Bir yandan hummalı bir şekilde maske üretimi sürerken, süreçte yaşanan değişikliklere göre tedbirler de alınıyor. 11 Mayıs tarihinde berber ve kuaförlerin açılacağı açıklaması sonrası, İnegöl Belediyesi berberlere dağıtılmak üzere 3500 adet maske hazırladı. Maskeler bugün Berberler Odası Başkanı Erhan Güven'e teslim edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, maske fabrikasına dönen İNESMEK'te berberler ve kuaförler için üretilen maskeleri Erhan Güven'e teslim etti. Heyet önce maske üretim tesisini gezerek inceleme yaptı. Ardından maskeler teslim edildi.

Berberler için maskeler hazır

Maske teslimi sırasında açıklama yapan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, "Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve maske üretimi için çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birkaç gün önce Belediye Başkanımızla yaptığımız telekonferans toplantısında bir talebimiz olmuştu. Üyelerimize dağıtılmak üzere maske talebinde bulunduk. Biliyorsunuz 11 Mayıs günü berberler ve kuaförler hizmete başlıyor. Bugün de Belediyemiz sağ olsun maskeleri teslim ediyor. Belediyemiz her zaman esnafın yanında oldu. Bizler de işyerlerimizi açıyoruz 11 Mayıs'ta. Sabah 09.00 akşam 21.00 olmak üzere çalışacağız. Maske zorunlu olduğu için Belediye Başkanımızdan da maske temini konusunda sorun yaşamamak için ricada bulunmuştuk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 3 bin 500 adet maskemizi bugün teslim alıyoruz. Buranın işleyişini de görmüş olduk" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Salgın süreci içerisinde maske üretimiyle ilgili daha önce de buraya gelip gezmiştik. Tabi 10 bin 20 bin derken şuanda 400 bin hedefine ulaştık. İnşallah yeni hedefimiz 1 milyon. En kısa sürede bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Gerekli malzeme tedariklerimizi yaptık. Tabi burada bilinmesi gereken, benim burada özveriyle gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarım var. Gayretle çalışıyorlar. Bu tablonun ortaya çıkmasında büyük gayretleri var. Son olarak kutulu hale getirerek 50'şerli paketler halinde hazırlıyoruz maskelerimizi" açıklamalarında bulundu.

Berberler için yapılan telekonferans toplantısında bir talep geldiğini hatırlatan Taban, "Yakın zamanda ekonomi içerikli STK Başkanlarımızla bir toplantımız oldu. O toplantımızda da şehirde yaşanan her türlü olumlu olumsuz tüm tespitleri yaparak beraberinde yerel yönetimler ne yapabilir veya idare anlamında hükümetimiz ne yapabilir konusunu çalışmıştık. Maske tabi bu işin artık olmazsa olmazı. Belki orta ve uzun vadede de bunları kullanmaya devam edeceğiz tedbir maksatlı. İnşallah hiç ihtiyaç olmasın biz de üretmeyelim ama ihtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadınlar büyük iş başarıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de "İnegöl'de kadınlarımız büyük işler başarıyor. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Profesyonel bir şekilde hijyenik ve kaliteli şekilde maskelerimizi üretiyorlar. Başkanımız vesilesiyle de vatandaşımıza sunuluyor. Bundan çok memnun olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı, malumunuz olduğu üzere artık maske satışı ile alakalı bir serbestlik söz konusu olacak. Ancak maske fiyatları 1 TL olarak belirlendi ve bunun üzerinde satışa sunulacak maskeler "fahiş fiyat" olarak kabul edilecek. Bu konu Ticaret Bakanlığımızın uhdesinde kontrol edilecek. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Tabi bu süreçte gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımız ve Belediyelerimiz marifetiyle maske dağıtımları sürmektedir. Tedbirlere uyalım. Evde kalalım. Dışarıya maskesiz çıkmayalım. Hafta sonu kutlanacak Anneler Gününü de kutluyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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