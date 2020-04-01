İnegöl'de 3 kardeş harçlıklarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Ailesi tarafından isimlerinin açıklanması istenmeyen yaşları 9 ila 18 arasındaki 3 kardeş, harçlıklarıyla biriktirdikleri 2 bin 250 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılması için Türk Kızılayı İnegöl Şubesi yetkililerine teslim etti.

Bağışta bulunan kardeşlere ve ailelerine teşekkür eden kurumun İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, "Günün sürprizi üç kardeşten geldi. 'İyilik biz olmadan olmaz' dediler. Kumbaralarındaki birikimlerini Türk Kızılay İnegöl Şubesine bağışladılar. Birlikte başaracağız dediler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA