İndirim avcıları!

Çok değil sadece bir yıl önce evde ekmek yapma fikrine "Ne gerek var" diyenler şimdi evlerinde ekşi maya besliyor.

Çok değil sadece bir yıl önce evde ekmek yapma fikrine "Ne gerek var" diyenler şimdi evlerinde ekşi maya besliyor. Pandemi ve karantina kararlarıyla alışkanlıklar sil baştan. Alışveriş alışkanlıklarımız da tabii... İnternetten alışverişe yanaşmayıp "Ne gerek var, hem hava almış olurum" diyenler artık 'çevrimiçi alışverişin kurdu' oldu.

Nasıl Sanayi Devrimi'nin ilki, ikincisi, üçüncüsü varsa internet alışverişinin de olmalı... Çünkü COVID-19 salgınının bu sektöre bir eşik atlattığı kesin. Hürriyet Ekler olarak internet alışverişinin bu yeni çağında 'indirim sezonu'nun etkilerini mercek altına almak istedik. Araştırma şirketi Twentify işbirliğiyle, yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı bir anket yaptık. Anketin sonuçlarını Twentify'ın e-ticaret araştırmasıyla birleştirerek sonuçları değerlendirdik...

Alışverişler indirim için bekletildi!

Veri toplama çalışmaları eylül-ekim arasında tamamlanan ve kategori bazında internet alışveriş alışkanlıklarını irdeleyen E-Ticaret Araştırması'na göre yaklaşık iki-üç ayda bir internetten alışveriş yapıyoruz. Senede ortalama beş kez... İndirim sezonundaysa ortalama iki internet alışverişi yaptık. Bu, kampanyaların tetikleyici gücünü göstermesi açısından önemli. İnternetten alışverişi tercih eden kitlenin yüzde 73'ü indirim döneminde de alışveriş yaptı. Öte yandan tüketicilerin önemli bir bölümünün bu indirimler için alışverişlerini beklettiği de araştırmanın sonuçları arasında.

Yaklaşık yüzde 81'lik bir oranla tüketiciler neye ihtiyacı olduğundan emindi. Katılımcıların yüzde 67.2'si indirimlerin geleceğinden haberdar olduğunu ve bazı ihtiyaçları için indirim sezonunu beklediğini söylüyor. İndirim döneminde plansız alışveriş yapanların oranıysa yüzde 10. Ancak planladıkları yanında planlamadığı ürünleri de alanların oranı yüzde 65.

Artık internette kılı 40 yarıyorlar

Market market gezerek ucuz yoğurt bulmaya çalışmanın internet üzerinden devam ettiğini gönül rahatlığıyla söylemek mümkün. Çünkü internet alışverişini tercih edenlerin yüzde 71'i ürünleri daha uygun fiyatla satın alabildiği için bu yöntemi tercih ettiğini dile getiriyor. Aynı katılımcıların yüzde 58'iyse daha fazla ürünü karşılaştırma imkanı yarattığı için interneti tercih ediyor. Hangi ürünü satın alacağına farklı internet sitelerini gezerek karar verdiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 78.3.

Twentify İçgörü Direktörü Bilge Terzioğlu'na göre pandeminin de etkisiyle daha önce hiç internet alışverişi yapmamış kişilerin çeşitli ürünler için internete başvurduğunu gözlemlemek mümkün. ve bu yeni alışverişçiler kalıcı olacak. Terzioğlu internet alışverişinin geleceğiyle ilgili şunları söylüyor: "Her yeni ürün ve hizmette yaşanan 'deneme bariyeri' yarı gönüllü yarı zorunlu olarak aşıldı. Bu yeni alışverişçileri kaçırmamak için şirketlerin dikkat etmesi gereken en temel konu eski bilgilerimizin yetersizliği. Alışveriş platformlarının görünümünden süreçlerinin tasarımına kadar tüm bilgilerimiz eski alışverişçilere dayanıyor. Yeni alışverişçileri, daimi üyelere dönüştürmek için bu kişilerin algı ve beklentilerini sıkı şekilde takip etmemiz gerekiyor."

Ekonominin durgunlaştığı dönemde 'ruj etkisi' oluyor

Giyim, kozmetik ve kişisel bakımla elektronik kategorilerinin internet alışverişinde daha çok rağbet gördüğü biliniyor. İndirim sezonunda da giyim ve kozmetikle kişisel bakım kategorileri ilk sırada. Yıllık sonuçlarla karşılaştırıldığında giyim kategorisinin indirim sezonunda atağa geçtiği gözlemleniyor. Bu açıdan giyim, indirimlerdeki cazibe merkezi. Twentify Müşteri Direktörü Can Kablan bu eğilimi şöyle açıklıyor: "Tüketiciler ekonominin durgunlaştığı durumlarda ya da bütçe konusunda dikkatli olunması gerektiğini düşündüklerinde lüks ürünlerden uzak duruyor. Ancak buna rağmen daha düşük maliyetli lüks ürünlere yönelebiliyorlar. Bu, bir şekilde tatmin duygusu yaşamalarını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde de pahalı bir manto yerine normalden biraz daha pahalı ama yine de ucuz bir lükse yani yüksek fiyatlı bir ruja ya da çok sevdikleri bir tişörte yönelebiliyorlar. Zaten bu duruma 'lipstick effect' (ruj etkisi) diyoruz. Yılbaşı alışverişleri ve hediyelerle beraber internet alışverişinin önümüzdeki günlerde de buna benzer bir eğilim göstermesi çok olası."

Kaynak: Hürriyet