İncirliova sevgi yolunda motosiklet denetimi sıklaştırıldı

İncirliova Sevgi Yolu'nda bisiklet ve motosiklet yasağının uygulanması için denetimler arttırıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, trafiğe kapalı olan Sevgi Yolu'na bisiklet ve motosikletleri ile girmek isteyen sürücüleri uyardı.

İncirliova'da İstiklal ile Cumhuriyet mahalleleri arasında kalan Sevgi Yolu'nun giriş ve çıkış kısımlarında "bisiklet ve motosiklet giremez" levhası yer alıyor. Trafiğe kapalı yolu yasağa rağmen bisiklet ve motosiklet sürücüleri kullanmaya devam ediyordu. Kendilerine ait yolda bisiklet ve motosikletlere çarpılmaktan korkan ve tedirgin şekilde yürüyen vatandaşlar, yasağın uygulanması için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya çağrıda bulunmuştu. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Başkan Kaya, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine Sevgi Yolu'nda denetimlerini sıklaştırmaları talimatı verdi. Harekete geçen ekipler, bu yolda bisiklet ve motosiklet kullanmak isteyen sürücülere uyarıda bulundu.

Sevgi Yolu'nun trafiğe kapalı olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine zabıta ekiplerimizin Sevgi Yolu'nda bisiklet ve motosiklet yasağının uygulanması için denetimlerini sıklaştırdık. Bizim derdimiz hiçbir sürücümüze cezai işlem uygulamak kesinlikle değil. Kendilerinden duyarlılık bekliyoruz. Sürücülerimiz biraz duyarlı davrandığında vatandaşlarımız da kendilerine ait yolda gönül rahatlığıyla yürüyebilecektir. Anlayışından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA