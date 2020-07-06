İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor
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İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incir bahçelerinde Kırmızı Örümcek zararlısına karşı mücadele devam ediyor.

İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor
06.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:43

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incir bahçelerinde Kırmızı Örümcek zararlısına karşı mücadele devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri il genelinde bilgilendirme ve uyarılarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın 373 bin 010 dekar alanda, yaklaşık 63 bin tonluk kuru incir üretimi ile Türkiye'de önemli bir yer teşkil etmektedir. Aynı zamanda incir ilimizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen tarım ürünüdür. Her bitkide olduğu gibi incirde belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizde incir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol edilmektedir. İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yapılan arazi çalışmaları sonucunda üreticilere gerek arazide ürün başında gerekse de mahalle kahvelerinde konu ile ilgili bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır. Yapılan bahçe kontrollerinde; ilimizde bazı bölgelerde lokal olarak kırmızı örümcek zararlısına rastlanılmıştır. Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak Bakanlığımızca önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Genel olarak bakıldığında ilimiz genelindeki incir alanlarında hastalık ve zararlılar yönünden önem arz edebilecek düzeyde bir yoğunluk bulunmamaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İl Müdürlüğümüze ya da İlçe Tarım Müdürlüklerimize başvurması gerekmektedir. Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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