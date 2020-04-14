IMF'den gelişmekte olan ülkelere yardım Uluslararası Para Fonu (IMF) 25 gelişmekte olan ülkeye kredi kolaylığı sağlayacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 25 gelişmekte olan ülkeye kredi kolaylığı sağlayacak. Bu şekilde söz konusu ülkelerin yeni tip koronavirüs ile mücadelede maddi sıkıntılarının azaltılması hedefleniyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) korona krizi nedeniyle 25 gelişmekte olan ülkeye borçlanma kolaylığı sağlayacaklarını açıkladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yoksul devletlere altı ay süresince yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla acil kredi desteği verileceğini duyurdu. IMF Yönetim Kurulu, başvurusu onaylanan ülkeler arasında Afganistan, Nepal, Haiti, Yemen ve bazı Afrika ülkelerini saydı.

Acil borç yardımları IMF'nin Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) tarafından sağlanacak. Bu fon 2005 yılında Batı Afrika'da baş gösteren Ebola krizi sırasında oluşturulmuştu. IMF Başkanı Georgieva fonun bu kez koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla devreye sokulduğunu belirterek şunları söyledi:

"En yoksul ve kırılgan üye ülkelerimize yapılan yardımlar IMF'ye olan borç yükümlülüklerini önümüzdeki altı ay için karşılamalarını sağlayacak ve bu yolla kısıtlı mali kaynaklarını hayati önemdeki tıbbi ve diğer yardım önlemlerini almak için kullanabilmelerine yardımcı olacak."

Uluslararası topluma yardım çağrısı

CCRT 500 milyon dolarlık borç yardımı sağlama kapasitesine sahip. İngiltere'nin 185 milyon dolar, Japonya'nın 100 milyon dolarlık katıkıda bulunduğunu açılayan Georgieva, Çin ve Hollanda'nın da katkıda bulunacağını belirtti. Toplam miktarın 1 milyar 400 milyon dolara ulaşacağını dile getiren IMF Başkanı diğer devletlere de katkıda bulunma çağrısı yaptı. IMF'den borç yardımı alan ilk ülkeler Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Madagaskar, Haiti, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Tacikistan, Togo, Yemen.

Yatırımcılar çekildi

IMF koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için Gana ve Senegal gibi Batı Afrika ülkelerine ek olarak acil kredi desteği sağlıyor. Bu kapsamda Gana bir milyon dolar, Senegal 440 milyon dolar değerinde kredi alacak.

Afrika'nın krizden etkilenen ülkelerinde çok az koronavirüs vakasına rastlandı. Ancak yönetimlerin salgının ekonomik etkileriyle baş etmek gücü yok. Salgının başlangıcından bu yana pek çok yatırımcı gelişmekte olan ülkelerden yatırımlarını çekiyor.

IMF Başkanı Georgieva geçen hafta koronavirüs salgınının 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik krize yol açabileceği konusunda uyarmıştı. Georgieva en iyimser tahminle ekonominin önümüzdeki yıl rahatlayabileceğini söylemiş, ama daha da kötüleşmesi olasılığına değinmişti. IMF bugün küresel ekonomiye dair tahminlerini açıklayacak.

dpa,Reuters/ DK,HS

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