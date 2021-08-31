İmamoğlu, "Türkiye futbol anlayışından dışarı çıkmalı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (İstanbul İBBSK) 14 sporcusu ile bir araya geldi.

2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan ikisi bronz madalya aldı. Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te düzenlenen programa, 14 sporcu spor kıyafetleriyle katıldı. Spor basının duayen isimlerinin davetli olduğu etkinlikte, İBB üst yönetimi ve İstanbul İBBSK Başkanı Fatih Keleş de hazır bulundu.

FATİH KELEŞ:" TÜM ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

İstanbul İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 108 sporcunun temsil ettiğini söyledi. Bu sporculardan 14'nün İstanbul İBBSK'lı sporcular olduğunu belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Hepsi aslında çok iyi dereceler elde etmek için oraya gitmişlerdi. Ama bazıları olimpiyatların stresiyle bunu başaramadı. Biz hepsiyle gurur duyuyoruz. Şu anda paralimpik sporcularımız Tokyo'da müsabakalara devam ediyor. Madalya alan sporcularımız var orada da. Onları da sizin yanınızda misafir etmek isteriz. Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Hepsi ülke sporunu en iyi şekilde temsil eden çok başarılı arkadaşlarımız ve genç arkadaşlarına, genç sporculara örnek olan sporcularımız. Bizim de onlardan isteğimiz ve arzumuz bu yönde."

EKREM İMAMOĞLU: "BU RUH BİZİ 2036 OLİMPİYATLARINA TAŞIYACAK"

Programda konuşan Başkan İmamoğlu, olimpizm kavramının tüm kentte var olmasını, 16 milyon İstanbullunun da sporu hissetmelerini istediğini söyledi."Spor adına hayallerin kurulduğu, sporcu olmak için çaba gösterildiği, her çocuğun en az iki branşı hayatında tatmasına gerektiğine inana birisiyim" diyen İmamoğlu,şöyle devam etti:

"Böyle bir ruh hali bizi çok daha güzel bir şehir yapacak. İnşallah bir niyet olarak ortaya koyduğumuz 2036 Olimpiyatlarına İstanbul'u ev sahibi olarak taşıyacak diye düşünüyorum. Bu bir ruh istiyor. Bir tek o tarafında eksiğiz biraz. O tarafını tamamlamamız lazım. Yani bunu bir kültür haline getirmemiz lazım. Şehrin her noktasında yaşayan bir ebeveynin sporun ne olduğunu bildiği, çocuklarına bunu aşıladığı, eğitimcilerin buna dönük eğitim verdiği, sporun evrenselliğini, evrensel dilini, tavrını kattığı bir süreci yaşatmamız lazım. Böyle olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum ki dünyanın en güzel kenti İstanbul, 2036 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacaktır."

ÇITAYI DAHA YUKARIYA TAŞIMALIYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her branşta olimpiyatlara katılabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Bir iki branş üzerinden yürüyen spor kültürünü ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, seksen dört milyon insanımızın yaşadığı bir ülkeye açıkçası çok da eşleştiremiyorum. Bizim çok daha başarılı olduğumuz, çok daha etkin olduğumuz branşlar var. Ata sporumuz başta olmak üzere bu dallara saygı duyuyorum. Tabii ki onlarda daha özel başarılar elde etmeliyiz ama bizim atletimiz de var. Yüzme branşında da başarılılar. İşte gördük okçuluk başka bir başarıyı önümüze koydu. O çıtayı daha yukarıya taşımalıyız. Dolayısıyla olimpiyat ruhunu yaşatan, bütün branşlarda başarı elde eden, o branş zenginliğini yaratan bir alan var etmeliyiz."

İBB'NİN LOKOMOTİF OLMASINI İSTİYORUM

Olimpiyatların kendisine, Türkiye'nin bütün branşlarının futbol anlayışından dışarı çıkması gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, "Yani bunu bir şekilde elde etmeliyiz. 'Sadece futbol spordur' anlamına gelen bir ülke olmaktan hep birlikte kurtulabilmeliyiz. Ben o anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotif olmasını çok çok arzu ediyorum. Bırakalım futbolu, zaten yapan kulüpler var bu şehirde. Bizim işimiz başka branşlarda, tümden o olimpiyatın diğer branşlarına kademe kademe insan yetiştiren sporcular yetiştiren bir sistemi var edin"ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLAR İÇİN HEDEF KOYULMALI

2036 Olimpiyatlarına daha çok zaman olduğunu ve buna bazılarının yaşının yetmeyeceğini ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Ama bu olimpiyat tadını aramızda yaşayan ve birkaç olimpiyatta yaşayan sporcu arkadaşlarımızın o olimpiyatlara çok güzel, çok iyi, çok başarılı sporcular da yetiştireceğine şimdiden inanıyorum. Yani öyle bir hedef de koymalılar. Aktif sporculuk bir gün bitecek, eğitimcilik başlayacak. O eğitimci tarafınınızın da çok başarılı olabileceğine yürekten inanıyorum ve bu hedefi koymalı bütün arkadaşlarım. Ben bu hedefi koyacak bütün sporcu arkadaşlarıma da destek olmayı şimdiden vaat ediyorum, taahhüt ediyorum. Çünkü sporun da eğitimle başladığını bilen birisiyim. Bugün bir başarım varsa hayatla ilgili o başarının temelinde sporla birçok şeyi, birikimi, yeteneği, ilişki kabiliyetini elde ettiğini gördüm."

SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

İmamoğlu, 14 sporcuya tam altın ve İBB'nin çıkarmış olduğu kitaplardan hediye ederek, sporcuları ayrı ayrı kutladı.

2 SPORCU BRONZ MADALYA ALDI

İstanbul İBBSK'nın 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılan 14 sporcusundan ikisi bronz madalya aldı. Uğur Aktaş Karatede,Hakan Reçber ise Taekwonda da bronz madalyayı alan sporcular olarak Türkiye'nin olimpiyatlardaki tarihine geçti.

Kaynak: Bültenler