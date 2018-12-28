İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş'a Ziyaret (5)

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, Taksim'deki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasına ilişkin, "Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm. Sosyal medyada 2 yıldan sonra, 2014'te gündemdeydi. Medyada görüyordum. Bunu hissediyordum böyle bir şeyin kararını aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Bab-ı Ali'den İzzet-i İkbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül. İsmim olmamasına rağmen önde çıkmamız büyük bir ödüldür" dedi - İstanbul

Kaynak: DHA