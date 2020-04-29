İluh Deresi'nin ıslah talebi Bakan Murat Kurum'a iletildi İluh Deresi'nin ıslah talebi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a iletildi.

İluh Deresi'nin ıslah talebi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a iletildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür yaptığı açıklamada, Vali ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sason, Gercüş, Hasankeyf, Balpınar ve Yücebağ belediye başkanlarının katımıyla Bakan Kurum video konferans görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Görüşmede özellikle Batman'ın kanayan yarası olan İluh Deresi'nin ıslahını görüştüklerini kaydeden Gür, şöyle dedi:

"Bunun yanında Batman Çayı ıslahı projemiz var. Bu çayın etrafına olacak yeşil alanın ikinci bir Millet bahçesi olarak dönüştürülmesini istedik. Bu isteğimiz de kabul gördü. Esentepe'de bir cami külliyesi inşaatı var. Onun dışında kalan kısmın yeşil alan olarak yine Millet bahçesi olarak dönüştürülmesini talep ettik. Diğer taraftan Sason, Gercüş, Hasankeyf, Balpınar ve Yücebağ belediye başkanlarımız da kendi ilçelerindeki sorunlarını ilettiler."

Kaynak: AA