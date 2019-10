İlkadım kick boksta adını zirveye yazdırdı

14.10.2019 16:28

İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı, Düzce'de düzenlenen Kick Boks Kulüpler Arası Lig Şampiyonası'nda birinci oldu.



İlkadım Belediyesi Kick Boks Kulübü 21 ilin katıldığı iller arası kulüpler şampiyonasında 9 altın madalya ile ismini zirveye taşıdı. Türkiye Kick Boks Federasyonun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları 39 kulüpten 420 sporcunun katılımı ile Düzce'de gerçekleşti. İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı yıldız erkeklerde 42 kilogramda Ekrem Gürcan, yıldız bayanlarda 50 kilogramda Aslıhan Şeker, 42 kilogramda Zeynep Gülcan Turğul, 55 kg Elif Yağmur Akkuş, 60 Kg Hilal Alaca, genç erkek kategorisinde 63 kilogramda Bilal Erdoğan, 74 kg Ertuğrul Aslan, 84 kg Ömer Faruk Tomar, genç bayanlarda ise 70 Kg Dilara Köseoğlu altın madalya aynı kategorilerde 6 gümüş, 6 bronz madalya ile toplamda 21 madalya ile döndü.



"Şampiyonluk rüzgarını estiren sporcularımızı tebrik ediyorum"



Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bütün sporcularımıza uygun çalışma ortamları sağlamak görevimiz. Çocuklarımızın her biri birer Türk bayrağıdır. Disiplinli bir çalışma ile elde edilemeyecek başarı yok. Bu başarının gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Şehrimiz spor ve sporcu kenti olmayı emin adımlarla sürdürecek. Türkiye'deki birçok turnuvada bizleri başarı ile temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Şampiyonluk rüzgarını İlkadım ilçemizde estiren her bir sporcumuzun gözlerinden öpüyorum" dedi.



"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"



Kick Boks Antrenörü Fatih Karagül ise, "Sporun ve sporcunun dostu olan bizlere desteklerini esirgemeyen başta İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA