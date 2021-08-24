İLKADIM GÜREŞ TAKIMI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

İLKADIM GÜREŞ TAKIMI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORMADALYA AVCISI GÜREŞCİLER 3 ALTIN 1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYAYI TAKIMINA KAZANDIRDI19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Karakucak Güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Güreş takımı müsabakaları 3 Altın 1 Gümüş 2 Bronz madalya...

İLKADIM GÜREŞ TAKIMI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

MADALYA AVCISI GÜREŞCİLER 3 ALTIN 1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYAYI TAKIMINA KAZANDIRDI

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Karakucak Güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Güreş takımı müsabakaları 3 Altın 1 Gümüş 2 Bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde güreşen 36 başpehlivan ve alt kategorilerde 300 güreşçi 19 Mayıs Er Meydanı'nda kıyasıya rekabet girerken, İlkadım güreş takımı Baş pehlivanlıkta Mustafa Özdemir ikinci, Mehmet Can Kaya üçüncü oldu. Büyükler 70 Kg kategorisinde ise rakibinin sırtını yere getiren Regaip Kılcan birinci olarak altın madalyayı almaya hak kazandı. Yıldızlar 80 Kg Furkan Çavuş, Yıldızlar 90 Kg Furkan Demir birinciliği göğüslerken, minikler 80 Kg Ali Can Hoşaf üçüncü oldu. Müsabakanın finalinde ise Baş Pehlivanlığı Fatih Atlı kazandı.

"Sporun tüm dallarına önem veriyoruz"

Spor yapmak kadar genç sporcuları yetiştirmenin, onları sportif faaliyetlerde başarılı olmaya sevk etmenin de çok büyük önem arz ettiğine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Gençlerimizin daha sağlık ve daha sıhhatli ortamlarda yetişmesi için spor tesislerimizde tüm salon sporlarına yönelik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Çünkü spor gençlerimizi birçok kötü alışkanlıklardan korur. Takım ruhunu oluşturur, Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir diye düşünüyorum. Toplumumuzu daha dinamik bir hale getirmek için, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spora çok önem veriyoruz. Bunun için de gerekli tüm altyapıları oluşturuyoruz. Bu vesile çeşitli müsabakalarda belediyemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre