İlkadım'da bayram temizliği
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İlkadım'da bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İlkadım'da bayram temizliği Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalarına bayramda da ara vermeden devam ediyor.

İlkadım'da bayram temizliği

SAMSUN - Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalarına bayramda da ara vermeden devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri başta olmak üzere, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ramazan boyunca yürütülen temizlik çalışmaları ile şehri bayrama hazırlayan ekipler, bayram süresince de yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Gece gündüz aralıksız çalışan belediye ekipleri 10 çöp aracı, 10 yıkama aracı, 2 açık kasalı damperli araç, 2 çöp taksi ve 2 süpürge aracı 250 personel İlkadım'da bayram boyunca girilmedik cadde ve sokak bırakmayacak.

"Bayram boyunca çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Şehir temizliğiyle ilgili süreci yakından takip ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan bir şehirde temizlik hizmetini yürütüyoruz. Temiz İlkadım sloganına yakışır çalışmalar yürütmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Bayram boyunca da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına tüm tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler altında bir Ramazan Bayramı geçiriyoruz. Vaka sayımızdaki düşüş yerini rahat tavırlara bırakmasın. Henüz salgın geçmiş değil, hemşehrilerimizden ricamız maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Virüs ülkemizi terk edinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yüz yüze hasbihal edeceğimiz sağlıklı günlere kavuşuruz. Temiz bir İlkadım için bayram günlerinde de mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

İlkadım'da bayram temizliği
İlkadım'da bayram temizliği
İlkadım'da bayram temizliği
İlkadım'da bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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