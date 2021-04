İlk Oscar Ödülü'nü hangi film aldı? Oscar Ödülü tarihi! Bugüne kadar Oscar Ödülü'nü alan filmler!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.Peki, İlk Oscar Ödülü'nü hangi film aldı? Oscar Ödülü tarihi! Bugüne kadar Oscar Ödülü'nü alan filmler!

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.Peki, İlk Oscar Ödülü'nü hangi film aldı? Oscar Ödülü tarihi! Bugüne kadar Oscar Ödülü'nü alan filmler!

OSCAR ÖDÜLLERİ TARİHİ!

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

93. Akademi Ödülleri töreni 9 Şubat 2020'de Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.

SON 10 YIL OSCAR ALAN FİLMLER LİSTESİ

Slumdog Millionaire – 2009

The Hurt Locker: Behind the Scenes – 2010

The King's Speech – 2011

The Artist – 2012

Argo – 2013

12 Years a Slave – 2014

Spotlight – 2016

Moonlight – 2017

OSCAR ÖDÜLLERİ İLKLER

Kuzuların Sessizliği (1991) En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk ve tek gerilim filmidir.

Güzel ve Çirkin (1991) En İyi Film Oscar'ına aday olmuş ilk animasyon filmidir.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk ve tek fantastik filmdir.

Köstebek (2006) En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk ve tek yeniden çevrim filmdir.

The Bells of St. Mary's (1945) En İyi Film Oscar'ına aday olan ilk devam filmidir.

Baba II (1974) En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk devam filmidir.

Marty (1955) bir televizyon filmi (veya mini dizisi) kaynaklı olup En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk ve tek filmdir.

Kaçak (1993) bir televizyon dizisi'ne dayanarak çekilip En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen ilk filmdir.

Parazit (2019) yabancı dilde olup En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk filmdir.