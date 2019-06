İlk kez verildi: Almanya'da başarılı Türklere sosyal medya ödülleri

ALMANYA'da Star Media tarafından, Gazi şirketinin sponsorluğunda düzenlenen 'Media Fluence Awards 2019' ödülleri, Almanya'daki genç sosyal medya dünyasını buluşturdu. Törende 'Almanya Starını Arıyor' yarışmasında üçüncü olan Joana Kesenci, sosyal medya üzerinden cover yaptığı şarkılarla ünlenen Derya Ürkmez, hipnoz ustası Mr. Yasin, rapçı Qbano sahne aldı. Ünlü boksör Avni Yıldırım da spor dalında övgü konuşması yaptı.

ÇABUK PES ETMEYİN

Gecede ödülleri kimin kazanacağı en büyük merak konusuydu. Almanca YouTube kanalında yemek tarifeleri paylaşan ve sosyal medyada Sallys Welt olarak tanınan Webvideo yapımcısı Saliha Özcan, üç ödülle rekor kırdı. Özcan, Best Food, Best Business ve Best Female ödüllerini kazandı. Özcan, gençleri sosyal medyayı iyi kullanmaya ve çabuk pes etmemeye çağırdı.

Best Comedian ödülünü Minzi Aysel, Best Fashion ödülünü Rüya Çelik, Best Beauty ödülünü Layla Ernck, Best Couple ödülünü Seren ve Ersin, Best Lifestyle ödülünü Justcaan, Best Male ödülünü Emrah, Best Young Talent ödülünü ise talha.insta kazandı.