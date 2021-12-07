İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile inanamadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Göztepe-Gaziantep maçına hakem Ümit Öztürk damga vurdu. Öztürk, Göztepe'den Berkan'a sarı yerine kırmızı kart gösterince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gaziantepli Kitsiou bile kırmızı kart sonrası dondu kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep İzmir'de kozlarını paylaştı. Göztepe, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Jahovic, Gaziantep'in tek sayısını ise Recep Niyaz kaydetti.

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk yanlış kart çıkarttı, rakip oyuncu bile şaştı kaldıGörüntü beIN'den alınmıştır.

63.dakikada Gaziantep Fk ceza sahasında yaşanan pozisyonda Göztepeli Berkay Emir, penaltı istedi. Serzenişte bulunan Berkay, direkt kırmızı gördü. 58'de Nwobodo'yu kaybeden Göztepe, Berkay'a çıkan kırmızıyla şoke oldu.

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk yanlış kart çıkarttı, rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Kırmızı kartın Göztepeli oyuncular hakemin yanına koştu. Rakip oyuncu da çıkan kırmızı kart sonrası şaştı kaldı. Yanlış kart çıkarttığını fark eden Ümit Öztürk, herkesten özür diledi.

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk yanlış kart çıkarttı, rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Kırmızı kartı iptal eden Ümit Öztürk, bir süre sarı kartını bulamadı. Kartı bulan hakem, Berkay'a en sonunda dooğru kartı gösterdi.

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk yanlış kart çıkarttı, rakip oyuncu bile şaştı kaldı

İlginçliklerin adresi Süper Lig! Ümit Öztürk yanlış kart çıkarttı, rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Gazetecinin sorusuna öfkelenen Sumudica basın toplantısını terk etti! Verdiği cevap daha olay

Gazetecinin sorusuna öfkelenen Sumudica basın toplantısını terk etti! Verdiği cevap daha olay

 Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı

Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Ütopik Yorumcu:amatörr hakem türkiyedekiler ingiltereyi izleyince harbiden eğitim şart diyorum Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title