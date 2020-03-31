İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 13.531 214 243 İtalya 105.792 12.428 15.729 İspanya 94.417 8.269 19.259 Fransa 52.128 3.523 7.927 ABD 176.518 3.431 6.241 Çin 81.518 3.305 76.052 İran 44.605 2.898 14.656 Birleşik Krallık 25.150 1.789 135 Hollanda 12.595 1.039 250 Belçika 12.775 705 1.696

Kaynak: AA