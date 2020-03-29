İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 9.217 131 105 İtalya 97.689 10.779 13.030 İspanya 78.799 6.606 14.709 Çin 81.439 3.300 75.448 İran 38.309 2.640 12.391 Fransa 40.174 2.606 7.202 ABD 131.366 2.328 4.378 Birleşik Krallık 19.522 1.228 135 Hollanda 10.866 771 250 Almanya 58.247 455 8.481

Kaynak: AA