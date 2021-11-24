İlçemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı Düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde kutlama programı düzenlendi. Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, emekli öğretmenler adına konuşmayı Selahattin Koşar yaptı. Göreve yeni başlayan aday öğretmenler öğretmenler adına yapılan konuşma ve Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerin sunumu yapıldı. Program aday öğretmenlerin yemin töreni, başarılı öğretmenlere belge takdimi, gün dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren örencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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