İLÇEMİZDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI. 19 Eylül Gaziler Günü anma programı kapsamında, Şehitlik Anıtında gerçekleştirilen törene Kaymakam Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Mehmet UZUN, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri katıldı. Tören Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitlik anıtındaki programın ardından şehit aileleri ve gazilerimiz ile birlikte gazilerimiz onuruna verilen kahvaltı programına geçildi.

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