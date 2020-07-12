İlçede ilk kez yapılan akaryakıt istasyonunda inceleme Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilk kez yapılan akaryakıt istasyonunda yetkililer inceleme yaptı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilk kez yapılan akaryakıt istasyonunda yetkililer inceleme yaptı. Arguvan Belediyesi tarafından Arguvan ilçesinde ilk kez yapılan akaryakıt istasyonu inşaatında, Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, diğer ilgili ve yetkililer inceleme yapıp, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yetkililer, ilçe jandarmayı da ziyaret etikten sonra ilçeden ayrıldılar. - MALATYA Kaynak: İHA