İl il vaka sayısı ne kadar? 15-21 Şubat il il koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte il il vaka sayıları...

İl il vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İl il koronavirüs haftalık vaka sayıları (15-21 Şubat) açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? 15-21 Şubat il il koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte il il vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı il il haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi. Peki,15-21 Şubat il il koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte il il vaka sayıları...

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR OLDU? (15-21 Şubat)

Bakan Koca'nın açıkladığı il il corona virüsü haritasında geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı.

Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

Koronavirüs mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart'tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

15-21 Şubat tarihlerinde de Karadeniz'deki iller en çok vaka görülen yerler oldu. Koronavirüs vaka haritasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize en fazla vaka görülen ilk 5 kent oldu.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı Ordu'da 228.40, Giresun'da 217.51, Trabzon'da 207.54, Samsun'da 202.94 ve Rize'de 200.08 oldu.

İL İÇİ UYGULAMA

İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

İL İL KORONAVİRÜS HARİTASI

İl Adı Sayı Adana 42,86 Adıyaman 120,64 Afyon 31,62 Ağrı 19,61 Aksaray 108,27 Amasya 90,31 Ankara 35,39 Antalya 78,92 Ardahan 88,39 Artvin 75,52 Aydın 37,71 Balıkesir 92,40 Bartın 31,16 Batman 8,71 Bayburt 21,98 Bilecik 45,72 Bingöl 18,45 Bitlis 15,10 Bolu 75,60 Burdur 93,23 Bursa 39,14 Çanakkale 43,76 Çankırı 26,50 Çorum 41,31 Denizli 31,51 Diyarbakır 18,00 Düzce 48,78 Edirne 75,29 Elazığ 44,22 Erzincan 34,13 Erzurum 50,90 Eskişehir 35,55 Gaziantep 35,08 Giresun 217,51 Gümüşhane 88,21 Hakkari 3,21 Hatay 45,50 Iğdır 10,43 Isparta 29,53 İstanbul 68,23 İzmir 42,67 Kahramanmaraş 35,35 Karabük 16,83 Karaman 105,92 Kars 18,60 Kastamonu 21,79 Kayseri 74,08 Kırıkkale 47,36 Kırklareli 71,05 Kırşehir 30,86 Kilis 48,32 Kocaeli 92,53 Konya 101,95 Kütahya 57,74 Malatya 44,28 Manisa 36,74 Mardin 12,52 Mersin 87,87 Muğla 49,66 Muş 8,51 Nevşehir 50,83 Niğde 57,45 Ordu 228,40 Osmaniye 134,90 Rize 200,08 Sakarya 103,01 Samsun 202,94 Siirt 20,54 Sinop 83,62 Sivas 38,37 Şanlıurfa 20,42 Şırnak 3,91 Tekirdağ 74,65 Tokat 149,20 Trabzon 207,54 Tunceli 29,96 Uşak 17,32 Van 13,92 Yalova 74,62 Yozgat 37,70 Zonguldak 54,30

BİRÇOK İLİN VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 60.19'dan 68.23'e yükseldi.

Haftalık vaka sayısı Samsun'da 171.29'dan 202.94'e, Ordu'da 194.42'den 228.40'a, Giresun'da 184.34'ten 217.51'e, Tokat'ta 118.52'den 149.20'ye yükseldi.

Her 100 bin kişide vaka sayıları Tekirdağ'da 55.37'den 74.65'e, Bilecik'te 35.41'den 45.72'ye, Bolu'da 44.96'dan 75.60'a, Aksaray 92.01'den 108.27'ye, Adıyaman'da ise 100.55'ten 120.64'e çıktı.

Tabloda dikkat çeken diğer iller ise Sakarya, Burdur, Ardahan ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayıları Sakarya'da 76.77'den 103.01'e, Burdur'da 75.54'ten 93.23'e, Ardahan'da 65.63'ten 88.39'a ve Balıkesir'de 83.65'ten 92.40'a yükseldi.

EN AZ VAKA ŞIRNAK VE HAKKARİ

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Şırnak'ta 7.82'den 3.91'e, Hakkari'de 9.55'ten 3.21'e, Muş'ta 16.28'den 8.51'e, Batman'da da 12.49'dan 8.71'e düştü.