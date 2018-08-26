İl Başkanı Keskin Bayramda Sıkılmadık El Bırakmadı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Düzce'de çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmadı.

Her yıl bayram süresince Düzce halkıyla bayramlaşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin bu bayramda da parti yönetimi ile birlikte Düzce ve ilçelerini gezerek hem halkla bayramlaştı hem de çocukları sevindirdi. Gittiği her yerde sevgi gösterisi ve güler yüzle karşılanan Keskin Düzce halkıyla birlikte dolu dolu bir bayram geçirdi.

Yaşlıları, hastaları ve çocukları unutmadı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Neriman Çilingir Huzurevi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek, yaşlılarımızın, hastalarımızın, çocuklarımızın ve kurum çalışanlarının bayramlarını kutlayarak gönüllerini aldılar.

Güvenlik güçleri ve itfaiye mensuplarının bayramları kutlandı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bayram tatili olmasına rağmen görevi başında şehrimizin güvenliğini sağlayan Düzce Emniyet Müdürlüğü'nü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Şehit Osman Çatana Karakolu, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Düzce itfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - DÜZCE