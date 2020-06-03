İki tır çarpıştı: 1 yaralı
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İki tır çarpıştı: 1 yaralı

İki tır çarpıştı: 1 yaralı -Şarampole devrilen tırdaki konserve şişeleri etrafa saçıldı Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

03.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:34

İki tır çarpıştı: 1 yaralı

-Şarampole devrilen tırdaki konserve şişeleri etrafa saçıldı

UŞAK - Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

Kaza akşam saatlerinde Banaz-Uşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halim Koçer yönetimindeki 64 FR 660 plakalı tır, 'U' dönüşü yaptığı esnada Mehmet Sabri Karakaya yönetimindeki 34 BD 7639 plakalı konserve şişesi yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen tırda bulunan çok sayıda konserve şişesi kırılarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü Karakaya, sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Banaz Belediyesi temizlik ekipleri yola savrulan cam kırıklarını temizlerken jandarma ekipleri ise inceleme başlattı.

İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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