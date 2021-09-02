İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı
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İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı

İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aşiret üyeleri arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga sonrası başlayan husumet, barış yemeği ile sonlandırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aşiret üyeleri arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga sonrası başlayan husumet, barış yemeği ile sonlandırıldı.

Her platformda dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberliğin önemine değinen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bir barışa daha şahitlik etti. İlçede, iki aşiret üyeleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada 11 kişi yaralanmıştı. Kanaat önderi ve aşiret büyüklerinin girişimleriyle husumet verilen barış yemeğiyle sonlandırıldı. Barış yemeğine, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kanaat önderleri, aşiret büyükleri ve üyeleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

"Huzurun yerini hiçbir şey tutamaz"

Herkesi soğukkanlı olmaya davet eden ve birlik beraberlik mesajı veren Yalçınkaya, "Akçakale'mizde iki aşiret arasında devam eden olaylar bugün büyüklerimizin gayreti ile iki taraf bir araya getirildi. Barış yemeği verildi. Allah'a çok şükür kazasız belasız atlattık. İlçemizde belediye başkanı olarak huzur, sükünet, istikrar istiyorum. Buradaki herkes birbirinin akrabası. Sükünetin, huzurun yerini hiçbir şey tutamaz. Birlik istiyoruz. İnşallah bu, olayların sonuncusu olur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı
İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İki aşiret arasında taşlı sopalı kavga ile başlayan husumet sonlandırıldı - Haberler
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