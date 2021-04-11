IKBY'de Ramazan'da camiler yeniden açılıyor
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IKBY'de Ramazan'da camiler yeniden açılıyor

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IKBY'de Ramazan'da camiler yeniden açılıyor

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüsü salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan camiler Ramazan ayında yeniden ibadete açılacak.

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Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüsü salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan camiler Ramazan ayında yeniden ibadete açılacak.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Ramazan ayının gelmesi ile kapalı olan camileri yeniden ibadete açma kararı aldı. IKBY Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs vaka sayısının artması nedeniyle 31 Mart'ta kapatılan cami ve ibadet yerlerinin Ramazan ayından yeniden açılacağı duyuruldu.

Camilerde sosyal mesafenin korunması gerektiği belirtilen açıklamada, namaza gidenlerin maske takmaları, abdestlerini evde almaları ve yanlarında seccadelerini götürmeleri istendi. Açıklamada, camilerde hiçbir şekilde yiyecek ve içecek sunulmaması gerektiği de vurgulandı.

IKBY Covid-19 ile Mücadele Yüksek Komisyonu, bölgedeki bütün cami ve ibadet yerlerinin 31 Mart'tan 10 Nisan'a kadar kapatılması yönünde karar almıştı.

IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte bin 129 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 132 bin 270'e yükseldi. Bakanlık, son 24 saatte 11 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 786'ya ulaştığını açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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