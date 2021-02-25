İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
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İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

25.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:50
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Ereğli ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası tarafından temin edilen tabletler, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ereğli ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası tarafından temin edilen tabletler, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, ilk etapta 20 tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirterek, "Önümüzdeki aylarda desteğimiz devam edecek. İlçemizde eğitime katkı vermek istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy da Erdem ve yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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