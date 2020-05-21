İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve şeker dağıtıldı
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İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve şeker dağıtıldı

Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ve şeker dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve şeker dağıtıldı
21.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:16

Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ve şeker dağıtıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, maddi ve manevi olarak vatandaşlara rehberlik eden din görevlileri, Ramazan Bayramı öncesinde, kentte küçük çocukları bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledi.

İmam, müezzin, Kur'an kursu öğreticileri ve TDV gönüllüleri, vakfın imkanları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle çocuk kıyafetleri, bayramlıklar, kolonya ve şekerler hazırladı.

Ramazan Bayramı öncesinde çocuklar için seferber olarak onlara bayram mutluluğu yaşatmak isteyen din görevlileri, belirlenen aileler ve çocukları Eski Sanayi Cami'ne davet etti. Burada oluşturulan özel alanda çocuklara bayramlıklar, kıyafet, gül suyu, kolonya, çikolata, lokum, şeker ve ikramlıklar dağıtıldı.

Hediye paketleri de dağıtılan çocuklar ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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