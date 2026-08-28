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Habur İhracat TIR Geçişlerinde Yine Rekor Kırdı

Habur İhracat TIR Geçişlerinde Yine Rekor Kırdı
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26 Ağustos 2026'da Habur Sınır Kapısı'ndan 1.659 ihracat yüklü TIR geçişi yapıldı. Bu rakamla Habur, Türkiye genelindeki kara sınır kapıları arasında ihracat yönünde açık ara ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Kapıkule'yi 761 araç farkla geride bırakan Habur, Irak ticaretindeki stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

26 Ağustos 2026’da Habur Sınır Kapısı’ndan 1.659 ihracat yüklü TIR geçişi gerçekleşti. Habur, bu rakamla Türkiye genelindeki kara sınır kapıları arasında ihracat yönünde açık ara ilk sırada yer aldı.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olan Habur Sınır Kapısı, ihracat yükü taşıyan TIR geçişlerinde yine zirveye çıktı.

26 Ağustos 2026 tarihli kara sınır kapıları geçiş verilerine göre Habur’dan 1.659 ihracat yüklü TIR geçiş yaptı. Bu rakam, Habur’u Türkiye genelindeki kara sınır kapıları arasında ihracat yönünde en fazla araç geçişinin gerçekleştiği sınır kapısı konumuna taşıdı.

HABUR RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İhracat yönünde gerçekleşen TIR geçişleri yüksek rakamdan düşük rakama şöyle sıralandı:

  1. Habur: 1.659
  2. Kapıkule: 898
  3. Hamzabeyli: 736
  4. Cilvegözü: 663
  5. Sarp: 596
  6. Gürbulak: 525
  7. Dilucu: 242
  8. Öncüpınar: 235
  9. Çobanbey: 220
  10. İpsala: 188
  11. Karkamış: 139
  12. Akçakale: 119
  13. Aktaş: 79
  14. Türkgözü: 36

Habur’dan gerçekleşen 1.659 ihracat geçişi, ikinci sırada bulunan Kapıkule’nin 898 geçişinin 761 araç üzerinde gerçekleşti.

İHRACAT TRAFİĞİ YOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Habur Sınır Kapısı’nda 26 Ağustos itibarıyla ihracat yönünde 203 araç bekliyordu. Bekleyen araç sayısında ise Hamzabeyli 1.819, Kapıkule 1.681, Gürbulak 950 ve Sarp 400 araçla Habur’un önünde yer aldı.

İhracat yönünde bekleyen araç sayıları şöyle oldu:

  • Hamzabeyli: 1.819
  • Kapıkule: 1.681
  • Gürbulak: 950
  • Sarp: 400
  • Habur: 203
  • İpsala: 65
  • Aktaş: 16
  • Türkgözü: Sıra bulunmamaktadır.

IRAK TİCARETİNİN ANA KAPISI

Habur Sınır Kapısı’nın günlük ihracat geçişlerinde elde ettiği 1.659 araçlık rakam, Türkiye’nin Irak’a yönelik ticaretinde sınır kapısının taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle Güneydoğu Anadolu’dan Irak pazarına gerçekleştirilen ihracatta önemli bir geçiş noktası olan Habur’da, günlük TIR hareketliliği bölge ekonomisi ve sınır ticaretinin yoğunluğunu da gözler önüne seriyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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