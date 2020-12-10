Iğdır'da yoğun sis etkili oldu
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Iğdır'da yoğun sis etkili oldu

10.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:25

Iğdır'da yoğun sis etkili oldu Iğdır'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken ilçelerde ve köylerde ise soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Iğdır'da yoğun sis etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken ilçelerde ve köylerde ise soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis görüş mesafesini düşürdü. Merkezde sis etkili olurken sürücüler sis lambalarını yakarak yavaş yavaş ilerledi. Iğdır Doğubayazıt karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, takip mesafesini daha çok tutarak yavaş yavaş ilerledi.

Iğdır'da yoğun sis etkili oldu
Iğdır'da yoğun sis etkili oldu
Iğdır'da yoğun sis etkili oldu
Iğdır'da yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM

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