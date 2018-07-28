Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin Araçlarına PKK Saldırısı: 1 İşçi Şehit (2)
KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDUIğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonra aranan İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı.
KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU
Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonra aranan İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor.