Iğdır'da Elektrik Kesintisi Yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için 16-17 Kasım 2017 tarihinde 08: 00-16: 00 saatleri arası elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle; "Elmagöl, Caf, Karagüney, Kavaktepe, Abdolak, Mirze köyleri ve Korhan Jandarma Karakolu, İbrahim TİMUR BMS Fabrikası, AVEA, Turkcell, Vodafone GSM Baz İstasyonları" - IĞDIR