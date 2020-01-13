Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı
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Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı

Iğdır'da alınan kararla bazı hayvanların avlanması yasaklandı.

13.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:20
Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden av yasağı uyarısı

'da alınan kararla bazı hayvanların avlanması yasaklandı.

Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemi olmasından dolayı tüm avlaklara çeşitli yasaklar getirildi.

Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarını kapsayan kararla bu hayvanların avlanması ikinci bir karara kadar durduruldu.

Karara uymayanlar hakkında idari ve tazminat cezası uygulanacağı ve avlanılan yerin milli park alanlarından olması halinde bu cezaların iki katına çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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