İGDAŞ faturalarına taksit yapan bankalar hangileri? Doğal gaz fatura taksit oranları - İGDAŞ fatura taksit 2020

21.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:09

Her yıl kış aylarında abonelerine ödeme kolaylığı sağlamak adına fatura ödemelerinde kredi kartı ile vade farksız taksit imkanı sağlıyor. Toplamda 13 bankanın bulunduğu anlaşmada taksit oranları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte, İGDAŞ fatura taksit 2020...

İGDAŞ FATURA TAKSİT İMKANI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, her yıl düzenli olarak hayata geçirdiği gibi bu yıl da abonelerine fatura ödemelerinde taksit imkanı sunuyor. Böylelikle kredi kartı ile vade farksız taksit kampanyası için 2020 yılında 13 banka ile anlaşmaya varıldı. Kampanya 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.

DOĞAL GAZ FATURA TAKSİTİ YAPAN BANKALAR

2020 yılında İGDAŞ, kampanya bağlamında; Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, KuveytTürk, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası yer alıyor.

DOĞAL GAZ FATURA TAKSİT MİKTARI NE KADAR?

Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL'ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor.

Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.