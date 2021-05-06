İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti
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İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Güncel

İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti

KİLİS - Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor.

Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis'te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor.

Kilisli Kasapçı İzzet Canözer, Kilis Tavası her zamanda olduğu gibi iftarda en çok tüketilen yemek olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl ve bu yıl pandemi işleri etkilemiş olsa da, yine de halkın vaz geçilmezidir. Kilis tavası koyun etinden yapılır, eti kendi yanında olması lazım içerisinde kullanılan malzemenin yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda kuru soğan çekiyoruz. Baharat olarak, tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bu malzemeler zırhla çekildikten sonra tepside, patates veya patlıcan üzerine yaydıktan sonra, süsleme olarak da domates. Biber, soğan koyup sonra taş fırına gönderiyoruz. Pide ekmekle tüketilir" dedi.

Fırınlarda yoğunluk yaşanıyor

Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.

İftar sofralarında 'Kilis tava' lezzeti
İftar sofralarında 'Kilis tava' lezzeti
İftar sofralarında 'Kilis tava' lezzeti
İftar sofralarında 'Kilis tava' lezzeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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