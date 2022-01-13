İETT şoförü değil sanki "kabadayı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İETT şoförü değil sanki "kabadayı"

İETT şoförü değil sanki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da hem sürücülerle hem de vatandaşlarla yol verme tartışmasına girdiği iddia edilen İETT şoförünün otobüsü, yolun ortasına çekerek trafiği kapattığı öne sürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da hem sürücülerle hem de vatandaşlarla yol verme tartışmasına girdiği iddia edilen İETT şoförünün otobüsü, yolun ortasına çekerek trafiği kapattığı öne sürüldü. Vatandaşlar da otobüsün gitmemesi için aracın önünde adeta set kurarken, polisin müdahale ettiği olayda taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay Bağcılar meydanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT şoförüyle bir sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otobüsü yolun ortasına çekerek trafiği kapatırken, tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Küfür ettiği öne sürülen şoföre tepki gösteren vatandaşlar, gitmemesi için aracın önüne adeta set kurdu. İETT sürücüsü, basın mensubu olduğunu söyleyen bir kişi de görüntü aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Olay yerinin yakınında bulunan polis ekibi duruma müdahale ederek olayı yatıştırırken, polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: 'Ben zaten canımı kaybetmişim'

Son dakika haberi | 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

 Husumetlilerini yaraladı, onlara bakmaya gelen adama da hastanede kurşun yağdırdı

Husumetlilerini yaraladı, onlara bakmaya gelen adama da hastanede kurşun yağdırdı

 Zam şampiyonu zeytinyağı, hırsızların hedefi oldu! 17 tenekeyi sırtlayıp götürdüler

Zam şampiyonu zeytinyağı, hırsızların hedefi oldu! 17 tenekeyi sırtlayıp götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title