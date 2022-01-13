İETT şoförü değil sanki "kabadayı"

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da hem sürücülerle hem de vatandaşlarla yol verme tartışmasına girdiği iddia edilen İETT şoförünün otobüsü, yolun ortasına çekerek trafiği kapattığı öne sürüldü. Vatandaşlar da otobüsün gitmemesi için aracın önünde adeta set kurarken, polisin müdahale ettiği olayda taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay Bağcılar meydanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT şoförüyle bir sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otobüsü yolun ortasına çekerek trafiği kapatırken, tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Küfür ettiği öne sürülen şoföre tepki gösteren vatandaşlar, gitmemesi için aracın önüne adeta set kurdu. İETT sürücüsü, basın mensubu olduğunu söyleyen bir kişi de görüntü aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Olay yerinin yakınında bulunan polis ekibi duruma müdahale ederek olayı yatıştırırken, polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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