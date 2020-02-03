İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

03.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:04
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in ilçesinde yaşayan ailesine acı ulaştırıldı.

Şehit Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki babaevine giden Gülnar Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Çetin, acı haberi baba Ramazan Katran'a verdi.

Şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Annesi yaklaşık 11 yıl önce vefat eden Şehit Katran'ın, bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi
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