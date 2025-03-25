İdefix boykot mu ediliyor? İdefix neden boykot ediliyor?

Son günlerde sosyal medya platformlarında "İdefix boykot ediliyor mu?" sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Kullanıcılar, özellikle X (Twitter), Instagram ve Facebook gibi mecralarda platformla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, bu durum geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Özellikle kitap severler ve dijital alışveriş kullanıcıları bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, İdefix boykot mu ediliyor? İdefix neden boykot ediliyor? İşte, marka hakkında ortaya atılan iddialar ve boykotun arkasındaki gelişmeler...

İDEFİX BOYKOT MU EDİLİYOR, NEDEN?

Boykot çağrıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23 Mart 2025'te Saraçhane'de yaptığı konuşmaya dayanıyor. Özel, bazı medya kuruluşlarının ve bu kuruluşlarla ilişkili markaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yeterince yer vermediğini savunarak tüketim gücüyle bu firmalara tepki gösterilmesi için çağrıda bulundu.

İdefix boykot mu

İdefix, 2018 yılında Turkuvaz Medya Grubu tarafından satın alındı. Bu grup, Sabah gazetesi ve ATV gibi medya kuruluşlarını da bünyesinde barındırıyor. Söz konusu medya organlarının İmamoğlu sürecine taraflı yaklaştığı iddiaları nedeniyle, onlarla ilişkili firmalara yönelik boykot çağrıları hız kazandı ve bu kapsamda İdefix de boykot listesine dahil edildi. İdefix'ten ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.