İddia: E-Bebek Hacklendi ve Saldırganlar Fidye İstiyor Anne ve bebek alışveriş sitesi E-Bebek hacklendi mi? E-Bebek'in siber saldırıya uğradığı ve hacklendiği iddia ediliyor. E-Bebek internet sitesi neden açılmıyor? Gelin hep beraber ortaya atılan büyük iddiaya bakalım.

Anne ve bebek alışveriş sitesi E-Bebek hacklendi mi? E-Bebek'in siber saldırıya uğradığı ve hacklendiği iddia ediliyor. E-Bebek internet sitesi neden açılmıyor? Gelin hep beraber ortaya atılan büyük iddiaya bakalım.

E-Bebek Hacklendi mi E-Bebek Neden Açılmıyor?

Coinkolik tarafından aktarılan haberde iddialara göre, E-Bebek 5 Temmuz tarihinde hackerlar tarafından saldırıya uğradı ve veri tabanı dahil tüm sistemler şifrelendi. Şirketten 300 Bitcoin istendiği söylenmekte. 300 Bitcoin şu anda 19 milyon TL'ye denk gelmekte.

E-Bebek ortaya atılan iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. E-Bebek, Twitter üzerinden paylaşım yapan kullanıcılara "Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere." cevabını verdi.

Şu anda E-Bebek'in internet sitesine giren kullanıcılar bakım mesajı ile karşılaşmakta.

Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. ? En kısa zamanda görüşmek üzere.????

— ebebek (@ebebek) July 6, 2020

Şirket tarafından konu hakkında resmi bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Sizler E-Bebek'in hacklendiği iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel teknoloji haberlerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir