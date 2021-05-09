Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cankut Taşdan

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