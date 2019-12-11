İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan depremzedeler için çıkarılacak kanunla ilgili açıklama

11.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:42

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Denizli'nin Acıpayam ve Bozkurt ilçeleri ile bazı kentlerden meydana gelen depremler sonrası çıkarılan kanunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanunların yayınlanmasına müteakip resmi süreçte ilerleyecek. Bu sürecide beklemeden TOKİ'de bir takım konutların yapımına başlamıştı. Yani bu süreyi hazırlıkla bakımından iyi değerlendirdik" dedi.



İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)' projesi kapsamında Denizli'ye geldi. Vali Hasan Karahan'ı ziyaret eden Çataklı ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında projenin detayları hakkında bilgiler veren Çataklı, amaçlarının projeyi sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili paydaşları ile yürütmek olduğunu kaydetti. Vatandaşların günlük yaşantılarına dokunan hizmetleri yürüttüklerini ve bu yüzden vatandaş memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz bakanlık olarak tek yönlü aktarımda bulunmaktan ziyade sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüşlerini de alarak yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere kente geldik. Ayrıca bazı hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımız da ziyaret ederek onlarında değerlendirmelerini almak için çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda yani 'vatandaşımızın gönlünü kazanmak' için gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımızın günlük hayatına çok dokunan bir görev sahamız var ve bu yüzden onların memnuniyeti bizi için önemli. Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki arkadaşlarımızın heyecanı ve gayretinin oldukça iyi olduğunu gördük. Alabileceğim tedbirler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değerlendirmelerde bulunacağız" diye konuştu.



"TOKİ bir takım konutların yapımına başladı"



Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çataklı, bir gazetecinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Acıpayam ve Bozkurt'ta meydana gelen depremlerle ilgili bazı kararlar çıktı. Bu kararların uygulaması ne aşamada?' sorusunu yanıtlayarak şunları söyledi:



"Afet bölgeleri ile ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık, her iki deprem bölgesi ile alakalı. Kanunların yayınlanmasına müteakip resmi süreçte ilerleyecek. Bu sürecide beklemeden TOKİ'de bir takım konutların yapımına başlamıştı. Yani bu süreyi hazırlıkla bakımından iyi değerlendirdik. Kanunun yasalaşmasına müteakip konuları neticelendireceğiz oldukça iyi durumdayız."



İlgili kanunda Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA