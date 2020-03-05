İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1)
Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1) - Haber

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

05.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:19
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1)

İçişleri Bakanı , Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.

Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler