İçişleri Bakanı Soylu: "Silahlı Terörist-silahsız Terörist, Diye Bir Kavramı İlk Defa Duyuyorum.

İçişleri Bakanı Soylu: "Silahlı terörist-silahsız terörist, diye bir kavramı ilk defa duyuyorum. PKK'yı muhafaza edecekler, nasıl muhafaza edeceklerinin telaşına düşmüşler"

"Türkiye'de terörü muhafaza etmek isteyen unsurların sayısı gün geçtikçe artmaktadır"



HATAY Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın Vali, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ile Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla düzenlenen Amanos Zirvesi başladı. Bakan Soylu, zirve için helikopterle geldiği kentteki Amanos Dağları'nda havadan incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.