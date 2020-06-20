İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın katlettiği işçilerin ailelerini ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın katlettiği işçilerin ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın katlettiği işçilerin ailelerini ziyaret etti
20.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 4 işçinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçiler Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'un Güçlükonak ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Bakan Soylu ziyaretlerinde şehitlerin ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi.

İlk olarak şehit Nesim Beştaş'ın Koçtepe köyündeki ailesini ziyaret eden Soylu, şehidin babası Resul, annesi Kadriye, ağabeyi Salih ve Eşi Sakine Beştaş'a taziyelerini sundu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, sadece ekmeğinin, rızkının peşinde olan Beştaş'ın kalleş ve hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini dile getirdi.

Tüm şehitlere minnet borçlu olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Cenab-ı Allah onun gittiği yolla beraber cennetiyle buluştursun inşallah, duamız odur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize, başta kıymetli babasına, kardeşlerine, eşine, çocuklarına, siz yakınlarına başsağlığı dilekleri, taziyeleri var. Allah inşallah, burada bizim arzu ettiğimiz huzurun, sükunun olmasını temin eder ve bu çocuklarımız geleceğe umutla bakarlar, bütün arzumuz budur. Hepinize başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin. Onlar şehittirler, biz onları göremeyiz ama onlar diridirler ve bizim yanımızdadırlar, bizim inancımız budur."

Daha sonra şehit Osman Tuncay'ın Düğünyurdu köyündeki ailesini ziyaret eden Soylu, şehidin babası Mehmet Tuncay'a ve ailesine taziyelerini iletti, şehidin eşi Emine Tuncay ve iki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Burada yaptığı konuşmada ise şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, 'Biz gereğini yerine getireceğiz.' Ama biz size, vakarınıza, ortaya koyduğunuz sabra minnettarız. Allah sizden razı olsun. Allah bizi, şehidimize de sizlere de mahcup etmesin inşallah. 24 saat emrinize amadeyiz, valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamımızla, komutanlarımızla şehidimize ve sizlere mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya talibiz. Allah sizlerden razı olsun ve şehidimizi Cenab-ı Allah rahmetiyle buluştursun." diye konuştu.

Son olarak şehit Emin Eruğul ile Hacı Atilla'nın Akçakuşak köyündeki ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Soylu, şehit yakınları ve köylülerle bir süre oturarak onların acılarını paylaştı, taleplerini dinledi.

Soylu, buradaki konuşmasında ise rızıklarının, çocuklarının nafakasının peşinde olan 4 arkadaşın hain bir pusu sonucunda şehitlik mertebesine ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hain bir pusu ve kalleşlikle karşı karşıya kaldılar. Ama biz Müslümanız, Cenab-ı Allah'a teslimiz, kaderin tecelli ettiğine inanıyoruz. Ben sabrınız ve vakarınız için sizlere teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Allah bizi bu güzel evlatlara, bu şehadet mertebesine ulaşmış evlatlara, onların ailelerine, çocuklarına mahcup etmesin inşallah. 24 saat emrinize amadeyiz. Valimiz, komutanlarımız, belediye başkanımız, il başkanımız, kaymakamımız burada, bütün arkadaşlarımızla birlikte ailesi, çocukları milletimize emanettir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz."

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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